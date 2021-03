La coalizione di Benjamin Netanyahu è avanti nelle elezioni in Israele, secondo i primi exit poll

Secondo i primi exit poll delle elezioni israeliane, la coalizione di centrodestra del primo ministro Benjamin Netanyahu formata dai partiti Likud, Shas, UTJ e Tkuma dovrebbe raggiungere i 61 seggi richiesti per ottenere la maggioranza assoluta alla Knesset, il Parlamento israeliano, insieme al partito Yamina di Naftali Bennett. Likud, il partito di Netanyahu, risulta il più votato con almeno 31 seggi previsti. Il centrosinistra dovrebbe invece fermarsi a 59 seggi, guidato dal partito centrista Yesh Atid dell’ex giornalista Yair Lapid, a cui ne vengono assegnati almeno 16.

BREAKING: According to the Channel 13 exit poll: Likud is projected to win 33 seats. Netanyahu's right-wing bloc is projected to win 61 seats. The center-left bloc is projected to win 59 seats with Yair Lapid’s Yesh Atid party projected to win 16 seats

— Barak Ravid (@BarakRavid) March 23, 2021