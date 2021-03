Oggi in Svizzera si vota per vietare la copertura totale del viso in pubblico

Domenica in Svizzera si tiene un referendum per decidere se approvare o meno una controversa proposta di legge che vieterebbe la copertura totale del viso in pubblico e che è stata definita dai media svizzeri la legge sul “divieto del burqa”. La proposta non si riferisce esplicitamente alle donne musulmane, ma il partito che la promuove di più non ha nascosto che il principale obiettivo sia vietare i capi d’abbigliamento usati da alcune di loro per coprire interamente il viso, come il burqa o il niqab. Secondo gli ultimi sondaggi disponibili, circa il 60 per cento della popolazione svizzera sarebbe favorevole alla proposta, che da altri viene invece giudicata razzista e islamofoba.

La proposta di indire un referendum era stata presentata nel 2016 da un comitato di cui facevano parte diversi esponenti del Schweizerische Volkspartei (SVP), partito di destra e conservatore, il più numeroso nel Consiglio Nazionale e attualmente al governo, che oggi è tra i principali sostenitori della legge.

Nella campagna in favore del referendum, l’SVP ha cercato spesso di associare il volto coperto delle donne musulmane all’estremismo religioso islamico, sostenendo tra le altre cose che mostrare il volto sia uno dei simboli più importanti della libertà delle persone in Svizzera. Nel 2009 l’SVP aveva promosso anche un altro referendum che aveva vietato la costruzione di nuovi minareti, ovvero le torri adiacenti alle moschee dalle quali viene diffuso l’appello alla preghiera, 5 volte al giorno.

Attualmente il divieto di coprire il viso in pubblico è in vigore in due cantoni svizzeri, il Ticino e il San Gallo, che avevano organizzato delle consultazioni locali autonome poco tempo dopo la proposta del 2016.

In Svizzera le persone di religione musulmana sono il 5 per cento dei circa 8 milioni e mezzo di abitanti, e provengono soprattutto da Turchia, Bosnia e Kosovo.

La comunità islamica che abita in Svizzera contesta il fatto che la legge non permetterebbe alle donne di professare liberamente la propria religione, e sostiene che introdurla sarebbe una discriminazione. Secondo attiviste e femministe musulmane, inoltre, la legge è anche sessista, perché sarebbe orientata a controllare il corpo delle donne e a limitare la loro autodeterminazione.

Il governo svizzero si è schierato ufficialmente contro la proposta e ha chiesto agli elettori di rifiutarla. Uno dei principali motivi è che imporre la legge a livello nazionale limiterebbe la sovranità dei singoli cantoni, anche perché gli elettori di tre cantoni l’hanno già rifiutata in consultazioni locali. Secondo una stima riportata dal portavoce del governo, inoltre, le donne musulmane che indossano un copricapo che nasconde interamente il viso in Svizzera sono molto poche, «tra le 36 e le 130».

Il governo ha fatto una controproposta, che a questo punto però potrà essere discussa solo nel caso in cui la legge non venga approvata: costringere le persone a scoprire il volto solo nei casi in cui sia necessario per l’identificazione da parte delle autorità.

In Europa ci sono già diversi paesi in cui sono in vigore simili divieti, che sono più o meno dichiaratamente rivolti a indumenti come il niqab e il burqa: tra questi ci sono per esempio Francia, Danimarca e Paesi Bassi. A causa dell’obbligatorietà della mascherina per via della pandemia da coronavirus, nell’ultimo anno molti giornali hanno parlato di come coprirsi il viso potesse essere una pratica doverosa e proibita allo stesso tempo.