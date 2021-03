Le previsioni meteo per lunedì 8 marzo

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, lunedì 8 marzo in Italia sarà una giornata prevalentemente serena nelle regioni del Nord, mentre sono previste piogge al Centro e al Sud. Al mattino qualche nuvola in tutta la Pianura Padana, ma nel corso della giornata è previsto un miglioramento. Fin dal mattino ci saranno piogge nel Lazio, nelle Marche, in Umbria e in Sardegna. Nuvoloso in Calabria e in Sicilia. Secondo il servizio meteorologico, nelle regioni del Centro nel pomeriggio non sono previsti miglioramenti e nel corso della notte l’abbassamento delle temperature potrebbe portare nevicate sugli Appennini.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.