Le previsioni meteo per domenica 7 marzo

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, domenica 7 marzo in Italia sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, soprattutto nelle ore pomeridiane. Al mattino ci sarà il sole in tutta la Pianura Padana, mentre nelle regioni del Centro ci saranno possibilità di pioggia nel Lazio e in Puglia. Nel pomeriggio nuvole su tutta la costa tirrenica e pioggia in Sardegna. Nella serata ci saranno un po’ di nuvole anche al Nord e nella notte sono previste nebbie in tutta la Pianura Padana con piogge sparse nelle regioni del Centro.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.