Juventus-Lazio, dove vederla in TV e in streaming

Juventus-Lazio, anticipo della 26ª giornata di Serie A, si gioca questa sera alle 20.45 allo Juventus Stadium di Torino e verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. All’andata, giocata lo scorso novembre a Roma, Juventus e Lazio pareggiarono 1-1 con il gol del pareggio segnato dalla Lazio al quinto minuto di recupero. Ora le due squadre si trovano rispettivamente al terzo e al settimo posto in classifica, separate da sei punti. Entrambe non stanno passando un buon momento: delle ultime quattro partite di campionato disputate, la Juventus ne ha vinte soltanto due, così come la Lazio.

Dove vedere Juventus-Lazio

Juventus-Lazio verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn — disponibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili — a partire dalle 20.30. La partita sarà commentata da Pierluigi Pardo e Massimo Donati.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Juventus (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Ramsey, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo

Lazio (3-5-2) Reina, Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

