Non sanno + cosa inventarsi

La grande società ViacomCBS, di cui fa parte anche la Paramount Pictures, ha deciso che dal 4 marzo il suo servizio di streaming che fino a quel momento era noto come CBS All Access avrebbe cambiato nome, per diventare Paramount+. Di certo non è la più originale delle scelte, visto che già esistono almeno sei servizi di streaming (alcuni dei quali non disponibili in Italia) che si chiamano “Qualcosa+”: ESPN+, Apple TV+, Disney+, BET+, AMC+ e Discovery+. «Il simbolo +» ha scritto il New York Times «è diventato un marcatore universale usato per segnalare la presenza di centinaia di ore di serie e programmi disponibili via internet e su richiesta». Forse è un problema.

Tra tutti questi servizi, il più famoso e di successo è senza dubbio Disney+, probabilmente il principale responsabile del fatto che molti dei servizi arrivati dopo abbiano a loro volta scelto un + dopo il nome. Disney+ (il cui nome fu presentato nel novembre 2018, circa un anno prima del lancio della piattaforma) non fu però il primo. Nel novembre 2018, infatti, già esisteva ESPN+, una piattaforma per lo streaming di contenuti sportivi che già allora era controllata da Disney. E già tra il 2010 e il 2015 il servizio Hulu aveva scelto di chiamarsi Hulu Plus (cioè Hulu Più).

E basta andare ancora più indietro – fuori dallo streaming ma sempre nel contesto dei contenuti audiovisivi a pagamento – per vedere che il francese Canal+ esiste dagli anni Ottanta e che in Italia è esistita la piattaforma a pagamento Telepiù, che a fine anni Novanta divenne TELE+, che tra gli altri ospitava il canale D+.

Uscendo dal contesto audiovisivo ma restando comunque in quello di internet, ci sono tutta un’altra serie di nomi “Qualcosa+”. Il più famoso, nonostante il suo scarsissimo successo, è Google+: il social network aperto nel 2011 e chiuso nel 2019.