Le foto della terza serata di Sanremo

La terza serata del festival di Sanremo, il principale festival televisivo della canzone italiana, era dedicata alle cover: i cantanti in gara hanno potuto scegliere se esibirsi insieme ad altri artisti non in gara o se cantare da soli. Tra gli altri si sono esibiti Bugo con i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Renga con Casadilego, La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore, i Maneskin con Manuel Agnelli, Noemi con Neffa: tutti artisti nelle più belle foto della serata, insieme ad altri ospiti come la modella Vittoria Ceretti, Emma Marrone e i Negramaro.

– Ascolta anche: L’ormai consueto podcast sul Festival