Samantha Cristoforetti tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2022

Nella mattina di mercoledì 3 marzo l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato che l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti parteciperà a una nuova missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2022. L’annuncio era atteso da tempo e conferma la seconda missione per Cristoforetti, che nel 2014 era rimasta a bordo della ISS per 200 giorni conducendo numerose attività e partecipando a esperimenti scientifici.

Dettagli più precisi sulla sua nuova missione saranno forniti nei prossimi mesi, insieme alla data prevista per il lancio. Cristoforetti ha detto di essere “onorata” dalla decisione dell’ESA e ha spiegato che tornare sulla ISS era il suo “desiderio più grande”, nonostante negli ultimi anni avesse comunque effettuato numerose attività sulla Terra per conto dell’Agenzia, fornendo anche consulenze per la realizzazione di uno dei moduli di Gateway, la stazione che sarà costruita in orbita intorno alla Luna.

L’addestramento di Cristoforetti per la seconda missione era già iniziato da qualche tempo presso il Centro europeo per gli astronauti a Colonia, in Germania, e presso il Johnson Space Center della NASA, negli Stati Uniti, per corsi di aggiornamento su sistemi e procedure sulla ISS e per ricevere i nuovi incarichi legati agli esperimenti da condurre nello Spazio.

Cristoforetti ha 43 anni e insieme a Luca Parmitano fa parte del gruppo di astronauti italiani ancora attivi sotto l’ESA. L’Agenzia ha da poco avviato la selezione di un nuovo gruppo di astronaute e astronauti, che terminerà nell’autunno del 2022.