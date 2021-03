Serie A, le partite della 25ª giornata e dove vederle

La 25ª giornata di campionato si gioca tra martedì 2 e giovedì 4 marzo. Sarebbe dovuta iniziare con Lazio-Torino, che però non si è disputata: il Torino, bloccato in Piemonte dalle autorità sanitarie per i casi di positività riscontrati in squadra, non ha potuto presentarsi a Roma. La partita, tuttavia, non è stata nemmeno rinviata, perché secondo il protocollo della Serie A il Torino non rientrava nei parametri necessari per predisporre un rinvio. Il caso si risolverà probabilmente in modo anomalo come è accaduto per Juventus-Napoli: inizialmente la Serie A assegnerà la sconfitta a tavolino al Torino, e successivamente il CONI stabilirà di giocare l’incontro come da regolamento, in una nuova data.

Martedì 2 marzo

18.30

Lazio-Torino

20.45

Juventus-Spezia 3-0

62° Morata, 71° Chiesa, 89° Ronaldo

Mercoledì 3 marzo

18.30

Sassuolo-Napoli [Dazn]

20.45

Atalanta-Crotone [Sky]

Benevento-Verona [Dazn]

Cagliari-Bologna [Sky]

Fiorentina-Roma [Sky]

Genoa-Sampdoria [Sky]

Milan-Udinese [Dazn]

Giovedì 4 marzo

20.45

Parma-Inter [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Inter 56 Milan 52 Juventus 49 Atalanta 46 Roma 4 4 Napoli 43* Lazio 43

Sassuolo 35* Verona 35 Sampdoria 30

Udinese 28

Bologna 28 Genoa 26 Fiorentina 25 Benevento 25 Spezia 25** Torino 20* Cagliari 18 Parma 15 Crotone 12