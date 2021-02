Da lunedì la Sardegna sarà in zona bianca

Il ministero della Salute ha confermato sabato che da lunedì 1 marzo la Sardegna passerà in “zona bianca”, la zona con minori restrizioni secondo la classificazione del rischio introdotta a inizio gennaio. In zona bianca sono inserite le regioni con un livello di rischio basso e un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per 3 settimane consecutive. La Sardegna è la prima regione italiana a essere inserita in zona bianca.

Nelle regioni in zona bianca non valgono le restrizioni previste per le regioni in zona gialla, arancione o rossa, ma le regole per le riaperture saranno stabilite dalla regione in accordo con il ministero ed è attesa prima di lunedì un’ordinanza del presidente di regione Christian Solinas.

