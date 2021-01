Cosa ha deciso il governo sulle nuove restrizioni

La sera di mercoledì 13 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che stabilisce nuove restrizioni per il contenimento della pandemia da coronavirus in tutta Italia. Le nuove regole saranno in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Contestualmente il Consiglio dei ministri ha anche approvato una proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, cosa che continuerà a consentire procedure più snelle per emanare e fare applicare le restrizioni.

Cosa dice il nuovo decreto legge

Il nuovo decreto, secondo quanto comunicato nel comunicato stampa, conferma il divieto di spostamento tra regioni e province autonome fino al 15 febbraio, a prescindere dal colore – cioè dalla classificazione del rischio epidemiologico – della propria regione, salvo che ci si sposti per comprovate ragioni di lavoro, salute o necessità. È sempre consentito invece il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Dal 16 gennaio al 5 marzo continuerà a essere consentita una visita al giorno, tra le 5 e le 22, a un’altra abitazione privata, fino a un massimo di due persone ulteriori a quelle che già vivono in quella casa. I minori di 14 anni e le persone non autosufficienti non sono incluse in questo conto. In zona gialla la regola delle visite sarà consentita all’interno di una stessa regione, mentre in zona arancione e rossa sarà consentita solo all’interno di uno stesso comune.

Resteranno in vigore le eccezioni valide per i comuni fino a 5mila abitanti, dai quali ci si potrà comunque spostare entro un raggio di 30 chilometri anche in zona arancione e rossa, ma non verso i capoluoghi di provincia.

La nuova “zona bianca”

Il decreto ha istituito anche un nuovo colore per classificare le regioni in cui l’andamento epidemiologico sia particolarmente positivo: la zona bianca. Saranno inserite in zona bianca le regioni con uno scenario di tipo 1, un livello di rischio basso e un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per 3 settimane consecutive. Avevamo spiegato meglio come funzionano i nuovi parametri per decidere i colori delle regioni in questo pezzo.

In zona bianca non saranno applicate le regole valide per le zone gialle, arancioni e rosse: si tornerà di fatto a una vita simile a quella precedente all’emergenza sanitaria, fatta salva l’adozione di specifiche misure restrittive per le singole zone bianche attraverso nuovi DPCM e lo svolgimento di alcune attività secondo specifici protocolli.