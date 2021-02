Da lunedì Piemonte, Lombardia e Marche saranno in zona arancione

Da lunedì 1 marzo, Piemonte, Lombardia e Marche saranno in zona arancione. Lo hanno scritto su Facebook Attilio Fontana, presidente della Lombardia, Alberto Cirio, presidente del Piemonte, e Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, spiegando di essere stati informati della cosa con una telefonata da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Molise e Basilicata, invece, passeranno in zona rossa, come confermato dai presidenti di regione Vito Bardi e Donato Toma, mentre la Liguria passerà in zona gialla.

Per le regioni in zona arancione restano in vigore le regole generali, come il coprifuoco dalle 22 alle 5, mentre dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Non ci si può spostare tra comuni se non per motivi di lavoro, salute o necessità, ma si può sempre rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione (quindi anche spostandosi tra regioni): l’abitazione è considerata il posto in cui si vive «con una certa continuità e stabilità», quindi le persone che vivono abitualmente nella stessa casa possono ricongiungersi.

I negozi possono rimanere aperti, ma devono rispettare le linee guida già in vigore, per esempio contingentando gli ingressi e facendo mantenere il distanziamento fisico. In zona arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande sia all’interno dei locali delle attività di ristorazione che nelle loro adiacenze: bar e ristoranti potranno lavorare soltanto con le consegne da asporto e quelle a domicilio. Come in zona gialla, la vendita con asporto di cibi e bevande è consentita dalle 5 alle 22, ma dalle 18 è vietata alle attività che svolgono servizio di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande.

In area arancione resta in vigore anche la “deroga sulle visite”, secondo cui è possibile spostarsi una volta al giorno, dalle 5 alle 22, per fare una visita a una sola casa (di chiunque, amici o parenti) che si deve trovare nel proprio comune. In questo spostamento si può essere al massimo in due, eventualmente accompagnati da minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti senza restrizioni di numero.

In zona rossa gli spostamenti sono consentiti solo per lavoro, salute o necessità, o per rientrare al domicilio, residenza o abitazione. Tutti i negozi non essenziali sono chiusi, ristoranti e bar possono fare asporto (i bar solo fino alle 18) e consegne a domicilio. Le visite in due persone a casa di qualcuno sono permesse solo nel proprio comune, e bisogna rientrare a casa entro le 22. Chi è residente in un comune con meno di 5mila abitanti può spostarsi per una visita a casa di qualcuno, al massimo in due, a una distanza non superiore a 30 chilometri fuori dai confini del comune stesso, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.