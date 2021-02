Finiscono i Mondiali di sci a Cortina

I Mondiali di sci di Cortina d’Ampezzo terminano oggi, domenica 21 febbraio, con lo slalom maschile in programma alle 10 e poi con la cerimonia di chiusura, nel pomeriggio. Sono stati il primo grande evento sportivo organizzato dall’Italia nella pandemia, e il loro inizio è stato segnato dalla neve caduta su Cortina, che ha rinviato la prima giornata di gare, e poi dalla nebbia, che ha fatto slittare l’inizio di altre due giorni.

La Nazionale italiana non è andata benissimo, ma le difficoltà erano state tutto sommato preventivate, dopo gli infortuni di Sofia Goggia e Nicol Delago: ha chiuso la manifestazione con la medaglia d’oro di Marta Bassino nel parallelo e quella d’argento, di Luca De Aliprandini nello slalom gigante. Per il resto, sono stati soprattutto i Mondiali della svizzera Lara Gut-Behrami, oro nel supergigante e nel gigante, bronzo in discesa libera – e dell’austriaco Vincent Kriechmayr, oro sia nel supergigante che nella discesa libera.