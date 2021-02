Le foto di oggi alla Camera

Alla Camera dei deputati è in corso la discussione sul discorso programmatico pronunciato ieri al Senato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che condurrà al voto sulla fiducia previsto per questa sera. Dopo la replica del presidente del Consiglio, a cui seguiranno le dichiarazioni di voto, alle 20 inizieranno le votazioni. La fiducia della Camera sarà l’ultimo passaggio parlamentare prima dell’insediamento vero e proprio del governo Draghi: come al Senato, voteranno a favore tutti i partiti principali a parte Fratelli d’Italia.

