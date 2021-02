Nel discorso programmatico con cui ha chiesto la fiducia al Senato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato quali saranno le priorità e le ambizioni del suo governo, insistendo a lungo e in diversi passaggi sulla tutela dell’ambiente e su quella che ha chiamato «transizione ecologica», che nel suo governo avrà un ministro dedicato. L’attenzione e il peso delle questioni ambientali nel discorso sono stati superiori alle aspettative e ai precedenti, e ha incluso una frase piuttosto efficace e commentata:

Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta.

Nel suo discorso Draghi ha legato strettamente la questione ambientale allo sviluppo economico, sostenendo che i modelli di crescita utilizzati fino a questo momento dovranno cambiare, in quanto hanno contribuito alla crisi climatica. Ha poi dato un avviso abbastanza chiaro alle aziende italiane:

Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Secondo Draghi, l’approccio da applicare in politica economica è per certi aspetti lo stesso con cui bisognerà affrontare il cambiamento climatico: facilitando l’innovazione e gli investimenti delle aziende che creino domanda per le nuove attività sostenibili, molte delle quali nate proprio durante la pandemia.