In Cina si usa Clubhouse per aggirare la censura, finché dura

Da alcuni giorni Clubhouse, il social network in cui si parla in diretta invece di scrivere brevi messaggi o condividere immagini, sta diventando molto popolare tra gli utenti cinesi, che lo stanno utilizzando per discutere di temi controversi che su altri social network sarebbe impossibile trattare, a causa della censura del regime cinese.

A differenza di altri social network, su Clubhouse infatti non restano tracce di ciò di cui si parla, dato che è una specie di forum, ma orale invece che scritto. Sull’app di Clubhouse, che è stata lanciata negli Stati Uniti lo scorso marzo ma che ha iniziato ad acquisire popolarità in tutto il mondo solo nelle ultime settimane – anche grazie all’iscrizione di diverse persone famose, come Elon Musk, il capo di Tesla e SpaceX – si parla infatti live, chiedendo di intervenire con una simbolica alzata di mano. Clubhouse è pensato per conversare di qualsiasi argomento non solo con chi si conosce, ma con chiunque, o anche solo per ascoltare altri che parlano di qualcosa.

In teoria, Clubhouse non è disponibile sullo store per applicazioni cinese di Apple, come molte app di sviluppatori occidentali bloccate dal governo (come Facebook e Google). Ma gli utenti cinesi possono scaricarla cambiando semplicemente il paese con cui accedono all’App Store, usandola poi normalmente. Al momento Clubhouse non necessita di una rete privata (VPN) per aggirare il Grande Firewall, il sistema che impedisce ai cittadini cinesi di accedere ai siti non approvati dal governo, a differenza di altri social network occidentali.

Questo ha permesso a molti di aprire “stanze” in cui parlare liberamente di temi controversi, come i rapporti della Cina con Taiwan, le proteste per la democrazia a Hong Kong, e la persecuzione degli uiguri, una minoranza musulmana che vive nella regione dello Xinjiang. Diversi giornalisti ed esperti di tecnologia hanno scoperto varie “stanze” in cui utenti cinesi parlavano di questi temi: il Guardian racconta di come alcuni analisti abbiano ascoltato conversazioni in cui si parlava in maniera «straordinariamente sincera» dei campi di detenzione degli uiguri, la cui esistenza è sempre stata smentita dal governo cinese e di cui di fatto è vietato parlare nel paese.

Nell’ultima settimana Clubhouse è diventato uno dei temi più discussi su Weibo, il social network più popolare in Cina, e un hashtag per chiedere il codice di invito all’app – a cui appunto ci si può iscrivere solo se invitati da qualcun altro – è entrato nella classifica di quelli di maggior tendenza. Reuters scrive inoltre che sui siti di e-commerce cinesi sono comparsi diversi annunci in cui si vendevano inviti all’app con prezzi che andavano dai 50 ai 400 yuan (dai 6 ai 50 euro, circa).

La giornalista americana di origine cinese Melissa Chan ha scritto su Twitter che inizialmente tutte queste discussioni di utenti cinesi l’avevano fatta sentire come se d’improvviso avesse potuto fare «un’abbuffata di libertà d’espressione».

Presto però sull’app sono arrivati anche i nazionalisti cinesi che invece difendevano il regime: in una “stanza” con più di 4mila partecipanti che aveva come titolo “Esistono i campi di concentramento nello Xinjiang?” alcuni cinesi di etnia han (il principale gruppo etnico cinese) hanno negato la repressione degli uiguri, mentre alcuni utenti uiguri (probabilmente collegati da paesi esteri) cercavano di rispondere, senza molto successo.

I feel like I'm binging free expression on Clubhouse — anyone else in the Mandarin rooms listening to mainland Chinese, Hong Kongers, Taiwanese, Uyghurs, and others speak — feel that way? In fact, the room @zuola moderates hopes for exactly that: running it continuously for days. — Melissa Chan (@melissakchan) February 5, 2021

Se è vero che molti utenti cinesi stanno utilizzando Clubhouse in questi giorni, non è detto che provengano tutti dalla Cina: è più probabile, scrive il giornalista James Griffiths, che siano cinesi dissidenti che si trovano in altri paesi, che cercano di creare canali in cui si discute di temi censurati in Cina, sperando di coinvolgere persone che vivono lì.

C’è poi una questione che potrebbe suscitare preoccupazioni negli utenti cinesi di Clubhouse, ma di cui al momento si sa ancora poco: sembra infatti che Clubhouse utilizzi un pacchetto di software per le chiamate tramite internet sviluppato da un’azienda cinese, Agora. La notizia è stata fornita da alcune fonti a conoscenza dei fatti al South China Morning Post, ma né Clubhouse né Agora l’hanno confermata. Se fosse così, sorgerebbero diversi dubbi circa la reale libertà d’espressione sull’app, dato che il governo cinese potrebbe aver chiesto ad Agora di conservare i dati degli utenti per questioni di sicurezza nazionale, come si sospetta faccia con diverse piattaforme internet.