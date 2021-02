Lunedì Draghi ricomincia con le consultazioni

Lunedì pomeriggio il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi inizierà un secondo, rapido giro di consultazioni, per sciogliere la situazione ancora intricata che è emersa dal primo giro fatto tra giovedì e sabato scorsi. Al momento non è ancora chiaro quale potrebbe essere la maggioranza a sostegno di un governo guidato Draghi: il leader della Lega Matteo Salvini ha dato segnali di apertura nella conferenza stampa di sabato, parlando dei moltissimi punti di accordo trovati con Draghi durante la discussione su «piano sanitario, lavoro, riapertura, scuole». Il Movimento 5 Stelle, invece, ha mantenuto una posizione più interlocutoria.

Il sostegno assicurato dagli altri partiti – Partito Democratico, Liberi e Uguali, Italia Viva, Forza Italia e i piccoli partiti centristi – è invece più esplicito, anche se non è chiaro come alcuni di questi potrebbero convivere in una maggioranza insieme alla Lega. Diversi esponenti del PD hanno escluso l’ipotesi di un appoggio esterno al governo, fatta circolare da alcuni giornali nel pomeriggio di sabato. Fratelli D’Italia, per ora, è l’unico partito ad aver detto esplicitamente che voterà contro un’eventuale fiducia.

– Leggi anche: Le possibilità per la maggioranza al Senato

Si saprà probabilmente di più a partire da lunedì, quando Draghi comincerà il secondo giro di consultazioni. Di seguito pubblichiamo il calendario completo.

Lunedì 8 febbraio 15.00 : Gruppo Misto della Camera – Minoranze Linguistiche

15.30: Maie – PSI

16.00: Azione e Più Europa – Radicali Italiani

16.30: Noi con l’Italia – Usei – Cambiamo! – Alleanza di centro – Idea e Cambiamo

17.00: Centro Democratico – Italiani in Europa

17.30: Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato