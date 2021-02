I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 5 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 14.218 nuovi casi positivi da coronavirus e 377 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 21.717 (177 in meno di ieri), di cui 2.142 nei reparti di terapia intensiva (9 in meno di ieri) e 19.575 negli altri reparti (168 in meno di ieri). Sono stati analizzati in totale 148.560 tamponi molecolari e 121.947 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’8,8 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,9 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 13.659 e i morti 421.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (2.504), Campania (1.665), Emilia-Romagna (1.364), Puglia (1.215) e Lazio (1.141).

Le principali notizie della giornata

• La provincia autonoma di Bolzano ha comunicato che da lunedì 8 febbraio introdurrà «misure più rigide per contrastare la diffusione del Covid-19», che dureranno tre settimane. Le nuove misure, dettagliate sul sito della provincia, prevedono tra le altre cose la chiusura dei negozi, la didattica a distanza nelle scuole medie e superiori e il divieto di spostamento tra comuni, se non per motivi di salute, lavoro o urgente necessità.

• Nell’ultima settimana in Italia sono stati registrati 81.939 nuovi casi di positività al coronavirus, il 6,1 per cento in meno rispetto ai sette giorni precedenti: è il dato più basso da fine ottobre, quando è cominciata la seconda ondata dell’epidemia. Sono calati anche i decessi, che comunque rimangono a livelli piuttosto alti nonostante ci sia un calo dei nuovi positivi: tra venerdì scorso e giovedì scorso sono stati 2.860, il 10 per cento in meno dei sette giorni precedenti. In questo articolo, come ogni venerdì, abbiamo raccolto un po’ di dati interessanti sull’evoluzione dell’epidemia durante la settimana passata.





