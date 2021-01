Serie A, le partite della 20ª giornata e dove vederle

La ventesima giornata di Serie A è cominciata venerdì sera con l’anticipo giocato da Torino e Fiorentina e si concluderà domenica sera con il posticipo Roma-Verona. La partita più interessante sarà probabilmente Atalanta-Lazio, domenica pomeriggio alle 15, fra due squadre in un ottimo momento di forma e divise in classifica da due soli punti: l’Atalanta è quinta con 36 punti, la Lazio settima con 34 punti. Il Milan, primo in classifica, giocherà sabato alle 15 in trasferta contro il Bologna; la Juventus giocherà sabato alle 18 contro la Sampdoria, in trasferta; l’Inter – seconda in classifica – giocherà contro il Benevento sabato sera alle 20.45; il Napoli giocherà domenica alle 18.00 contro il Parma.

Venerdì 29

20.45

Torino-Fiorentina [Sky]

Sabato 30

15.00

Bologna-Milan [Sky]

18.o0

Sampdoria-Juventus [Sky]

20.45

Inter-Benevento [Dazn]

Domenica 31

12.30

Spezia-Udinese [Dazn]

15.00

Cagliari-Sassuolo [Sky]

Crotone-Genova [Sky]

Atalanta-Lazio [Dazn]

18.00

Napoli-Parma [Dazn]

20.45

Roma-Verona [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Milan 43 Inter 41 Roma 37 Juventus 36* Atalanta 36 Napoli 34* Lazio 34 Verona 30 Sassuolo 30 Sampdoria 26 Benevento 22 Fiorentina 21 Bologna 20 Spezia 18 Udinese 18 Genoa 18 Cagliari 14 Torino 14 Parma 13 Crotone 12

* una partita in meno

