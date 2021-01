Il TAR della Campania ha deciso che anche le quarte e le quinte elementari frequenteranno le lezioni in presenza

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania ha deciso che a partire da giovedì 21 gennaio anche gli alunni di quarta e quinta elementare frequenteranno le lezioni in presenza, adeguando così la regione alle disposizioni nazionali per la scuola primaria. La Campania, che è tra le regioni in zona gialla, consentiva già agli alunni fino alla terza elementare la didattica in presenza. Almeno fino al 23 gennaio invece resterà la didattica a distanza per scuole medie e superiori.

L’unità di crisi della regione, che ha comunicato la decisione del TAR, ha anche fatto sapere che a breve sarà emanata un’ordinanza che riassumerà tutte le misure adottate sulle scuole e che consentirà ai sindaci di prendere decisioni sulla base delle situazioni locali.