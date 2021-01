Le foto di ieri al Senato

Martedì 19 gennaio il governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico ha ottenuto la fiducia del Senato, dopo che due giorni fa l’aveva raccolta alla Camera, durante un importante passaggio della crisi politica innescata dalla scelta di Italia Viva – il partito di Matteo Renzi – di uscire dal governo. Come previsto da giorni, però, al Senato Conte ha ottenuto un numero di voti inferiore alla maggioranza assoluta di 161, ritenuta da molti la soglia minima per governare con una certa tranquillità, fermandosi a 156 voti. La maggioranza ha fatto sapere che nei prossimi giorni intende allargare il sostegno al governo per raggiungere la maggioranza assoluta al Senato e numeri più solidi alla Camera, ma al momento non è chiarissimo se ci riuscirà. A seguire le trovate le foto della giornata di ieri in Senato.

