Le previsioni meteo per martedì 19 gennaio

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, martedì 19 gennaio al Nord sarà una giornata per lo più nuvolosa, con nebbie in pianura al mattino e la notte e piogge in Liguria dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio sarà più soleggiato, come al Centro, dove però si prevedono nuvole su Lazio e Umbria e qualche pioggia in Toscana, con nevicate nella zona appenninica in serata. Al mattino sarà nuvoloso anche in Sardegna, dove la situazione migliorerà dal pomeriggio, mentre al Sud sarà una giornata soleggiata, con qualche rannuvolamento a partire dalla serata su Molise, Basilicata e Sicilia occidentale, e piogge sparse in Campania.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.