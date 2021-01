Le previsioni meteo per venerdì 15 gennaio

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, venerdì sarà una giornata particolarmente nuvolosa un po’ dappertutto. In mattinata ci saranno nevicate diffuse in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, e occasionali sulle Alpi in Piemonte, Lombardia e Liguria, qui anche con venti forti. Nevicherà anche sugli Appennini e ci saranno nuvole su tutto il Centro Italia, con qualche pioggia nel Lazio e in Sardegna. Si prevedono nevicate anche in Calabria e in Basilicata, sopra i 700 metri, mentre nel resto del Sud e in Sicilia ci saranno piogge e temporali sparsi. In Sardegna e in Sicilia sono previsti venti forti e mari agitati.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.