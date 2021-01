Le previsioni meteo per sabato 9 gennaio

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, sabato 9 gennaio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con piogge al Centro e in Sardegna e nevicate sparse sugli Appennini, che diminuiranno nel tardo pomeriggio. Al mattino al Nord sarà per lo più soleggiato, con nebbia in pianura e nelle valli, poi le nuvole si intensificheranno nel pomeriggio a partire dal nord-ovest, mentre a nord-est resterà sereno. Sarà molto nuvoloso anche al Sud, con piogge nella zona tirrenica e nel resto delle regioni fino al tardo pomeriggio, anche in Sicilia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.