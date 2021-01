Le previsioni meteo per domani, venerdì 8 gennaio

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, venerdì 8 gennaio al Nord sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nuvola e nebbie a banchi al mattino. Al Centro sarà molto nuvoloso, con deboli precipitazioni e qualche temporale, e nevicate sparse sui rilievi appenninici di Marche e Abruzzo, oltre i 700-1.000 metri. Sarà una giornata nuvolosa anche in Sardegna, dove in serata ci saranno piogge, in particolare sul versante tirrenico. Al Sud si prevedono deboli piogge e temporali sparsi, ma la situazione migliorerà nella seconda metà della giornata. In Sicilia il cielo sarà prevalentemente sereno.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.