Le previsioni meteo per domani, giovedì 7 gennaio

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, giovedì 7 gennaio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa al mattino in tutta Italia, mentre nel pomeriggio potrebbero esserci piogge, anche intense, al Centro-Sud. La pioggia inizierà debolmente di mattina in Sardegna e sulle coste del Lazio, e nel corso della giornata si intensificherà anche su Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio si attendono nevicate sui rilievi abruzzesi, in particolare oltre i 1.500 metri.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.