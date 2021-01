Serie A, risultati e classifica della 15ª giornata

La 15ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si è giocata interamente domenica 3 gennaio. Era la prima giornata del 2021 ed è iniziata alle 12.30 con l’anticipo fra Inter e Crotone, vinto 6-2 dall’Inter. Nel pomeriggio alle 15 si sono giocate altre sette partite, tutte in contemporanea, mentre i due posticipi serali, Benevento-Milan e Juventus-Udinese, sono finiti senza sorprese, e il Milan rimane primo in classifica con un punto in più dell’Inter. La Serie A ritorna in campo già mercoledì per la sedicesima giornata.

Domenica 3 gennaio

12.30

Inter-Crotone 6-2

12° Zanellato, 20° Martinez, 31° Marrone (aut), 36° Golemic, 57° Martinez, 64° Lukaku, 78° Martinez, 87° Hakimi

15.00

Atalanta-Sassuolo 5-1

11° Zapata, 45° Pessina, 49° Zapata, 57° Gosens, 68° Muriel, 75° Chiriches

Cagliari-Napoli 1-4

25° Zielinski, 60° Joao Pedro, 62° Zielinski, 74° Lozano, 86° Insigne

Fiorentina-Bologna 0-0

Genoa-Lazio 1-1

15° Immobile, 58° Destro

Parma-Torino 0-3

8° Singo, 88° Izzo, 95° Gojak

Roma-Sampdoria 1-0

72° Dzeko

Spezia-Verona 0-1

Zaccagni

18.00

Benevento-Milan 0-2

15° Kessie, 49° Leao

20.45

Juventus-Udinese 4-1

31° Ronaldo, 49° Chiesa, 70° Ronaldo, 90° Zeegellar, 93° Dybala

La classifica momentanea della Serie A:

Milan 37 Inter 36 Roma 30 Napoli 28* Juventus 27* Sassuolo 26 Atalanta 25 *

Verona 23 Lazio 22 Benevento 18 Sampdoria 17 Bologna 16 Udinese 15 * Fiorentina 15 Cagliari 14 Parma 12 Torino 11 Spezia 11 Genoa 11 Crotone 9

* una partita in meno

