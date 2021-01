Serie A, le partite della 15ª giornata e dove vederle

La 15ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca interamente oggi, domenica 3 gennaio. È la prima giornata del 2021 e inizia alle 12.30 con l’anticipo fra Inter e Crotone, a San Siro. Nel pomeriggio, alle 15 si giocano altre sette partite, tutte in contemporanea, mentre i due posticipi serali sono Benevento-Milan (18) e Juventus-Udinese (20.45). La Serie A ritornerà poi in campo tra appena tre giorni per la sedicesima giornata.

Domenica 3 gennaio

12.30

Inter-Crotone [Sky]

15.00

Atalanta-Sassuolo [Sky]

Cagliari-Napoli [Sky]

Fiorentina-Bologna [Sky]

Genoa-Lazio [Sky]

Parma-Torino [Dazn]

Roma-Sampdoria [Dazn]

Spezia-Verona [Sky]

18.00

Benevento-Milan [Sky]

20.45

Juventus-Udinese [Dazn]

La classifica momentanea della Serie A:

Milan 34 Inter 33 Roma 27 Sassuolo 26 Napoli 25* Juventus 24* Atalanta 22* Lazio 21 Verona 20 Benevento 18 Sampdoria 17 Udinese 15* Bologna 15 Fiorentina 14 Cagliari 14 Parma 12 Spezia 11 Genoa 10 Crotone 9 Torino 8

* una partita in meno



***

