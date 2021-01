Le previsioni meteo per domani, domenica 3 gennaio

Fino a domani, domenica 3 gennaio, tutta l’Italia è in zona rossa, quindi, come osservavamo ieri, saranno meno del solito le persone che si interessano al meteo. Per loro diciamo che le uniche aree che nella mattina di domani potranno contare su un po’ di sole sono la punta sud della Puglia, la Basilicata, la parte meridionale della Calabria e la costa occidentale della Sicilia. Sul resto d’Italia la mattina sarà nuvolosa: sulle Alpi pioverà, con neve in Trentino-Alto Adige. Nel pomeriggio in Trentino e in parte del Veneto arriverà un po’ di sole, mentre a sud la situazione peggiorerà con piogge e nuvole quasi dappertutto. La sera e la notte saranno piovose o nuvolose ovunque nella penisola.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.