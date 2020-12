L’Unione Europea ha ordinato altri 100 milioni di dosi del vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato l’acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech, l’unico al momento approvato per la somministrazione di massa all’interno dell’Unione Europea. Il contratto stipulato a novembre fra le due aziende e la Commissione – che si occupa di prenotare le dosi dei vaccini per conto dei 27 stati dell’Unione – prevedeva già un’opzione per acquistare 100 milioni di dosi in più oltre ai 200 milioni già pattuiti. Al momento non è chiaro quando verranno effettivamente consegnate le dosi aggiuntive: l’Italia dovrebbe ricevere le 26,9 milioni di dosi concordate con l’UE entro settembre del 2021.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.

We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.

More vaccines will follow!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2020