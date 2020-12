Le previsioni meteo per domani, domenica 27 dicembre

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, domenica 27 dicembre sarà una giornata così-così in tutte le regioni: per quasi tutto il giorno sarà bello al Nord, ma poi verso sera sono previste piogge e neve dalla Toscana in su, escluso il Friuli Venezia Giulia. Nelle regioni centrali e meridionali pioverà nella prima parte della giornata, per poi migliorare nel tardo pomeriggio e di sera: le uniche regioni del Sud dove non dovrebbe piovere sono Campania e Sardegna. Le temperature saranno in netto calo al Centro e al Nord, dove le massime non supereranno i 4-5 gradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.