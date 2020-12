Le previsioni meteo per domani, venerdì 25 dicembre

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, venerdì 25 dicembre ci saranno precipitazioni sparse nel Triveneto, nella Lombardia e in alcune zone dell’Emilia Romagna già dal mattino. Inizialmente è prevista neve attorno ai 1.000 metri di altitudine e poi le nevicate interesseranno anche zone dai 400 metri. In Piemonte sarà più sereno, e dal tardo pomeriggio la situazione migliorerà gradualmente anche in altre aree del Nord. Sarà una giornata nuvolosa con piogge sparse anche in Sardegna e al Centro, dove in serata ci saranno nevicate a partire dai 700 metri, specialmente sulle aree Appenniniche. Anche al Sud sarà per lo più nuvoloso, con deboli piogge che si intensificheranno in serata su Campania e sulle coste tirreniche di Basilicata e Calabria. In Sicilia ci saranno poche nubi al mattino e qualche rovescio a partire dal pomeriggio.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.