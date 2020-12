In Israele si voterà ancora

Il parlamento israeliano, la Knesset, non è riuscito ad approvare la nuova legge di bilancio entro il termine legalmente vincolante della mezzanotte di martedì e di conseguenza si è sciolto: in Israele si tornerà quindi a votare il prossimo 23 marzo, per la quarta volta in due anni. L’attuale governo, formato da una coalizione tra Likud – il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu – e Blu e Bianco – il partito centrista di del ministro della Difesa Benny Gantz – resterà in carica per gli affari correnti fino alle elezioni.

Il governo di Netanyahu e Gantz era nato a maggio dopo l’ennesima elezione da cui non era emersa una chiara maggioranza: Netanyahu era riuscito a convincere Gantz – suo avversario fin dal suo ingresso in politica, circa due anni fa – spiegando che il paese aveva bisogno di un governo stabile per affrontare la pandemia, e promettendo che nel novembre del 2021 si sarebbe fatto da parte per lasciare l’incarico di primo ministro proprio a Gantz. I rapporti tra Gantz e Netanyahu erano però peggiorati molto rapidamente e già da diverse settimane si parlava di una probabile crisi di governo.

Likud e Blu e Bianco erano in trattative per trovare un accordo per la legge di bilancio e provare ad evitare nuove elezioni. Lunedì era fallito un tentativo di approvare una legge che avrebbe esteso fino a settimana prossima il termine per approvare la legge di bilancio (dando maggior tempo per trovare un accordo) e oggi erano stati inutili anche gli ultimi negoziati tra Gantz e Netanyahu.

Al momento, nonostante la cattiva gestione dell’epidemia da coronavirus, Netanyahu va ancora forte nei sondaggi, mentre la popolarità di Gantz è crollata dopo la decisione di partecipare al governo di coalizione (che ha provocato anche una scissione di Blu e Bianco). Nelle ultime settimane è invece cresciuto moltissimo nei sondaggi Yamina, un partito di estrema destra guidato dall’ex ministro della Difesa Naftali Bennett, che nei sondaggi è dato a pochissima distanza dal Likud. Le elezioni del prossimo marzo saranno le quarte in due anni, dopo quelle di aprile e settembre 2019 e di marzo 2020, che non avevano dato a nessun partito o coalizione una chiara maggioranza.