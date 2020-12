Le previsioni meteo per domani, martedì 22 dicembre

Secondo le previsioni meteo dell’Aeronautica Militare, martedì 22 dicembre sarà una giornata nuvolosa e nebbiosa in quasi tutta Italia: di mattina pioverà in Salento e sarà nuvoloso quasi ovunque, con banchi di nebbia in pianura Padana e al Centro-Sud. Di pomeriggio la nebbia diminuirà e non dovrebbe piovere da nessuna parte: sarà parzialmente soleggiato in molte regioni. Di sera e di notte la situazione rimarrà invariata, anche se tornerà la nebbia e di sera potrebbe piovere brevemente nella zona di Messina.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.