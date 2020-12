La congiunzione fra Giove e Saturno nel doodle di Google

Oggi, 21 dicembre, Google ricorda con un doodle animato la congiunzione tra Giove e Saturno. I due pianeti appaiono nel cielo più luminosi e vicini del solito, anche se distanti centinaia di milioni di chilometri tra loro e dalla Terra. Il fenomeno, già visibile da qualche notte, sarà più apprezzabile oggi, giorno in cui ricorre anche il solstizio d’inverno (la stagione invernale, dal punto di vista astronomico, inizia alle 11:02 di oggi e terminerà il 20 marzo con l’equinozio di primavera).

Nuvole permettendo, la congiunzione Giove – Saturno sarà osservabile guardando il cielo verso sud-ovest, poco dopo il tramonto. I due pianeti appariranno molto bassi all’orizzonte, nella costellazione del Capricorno. A occhio nudo i due pianeti saranno quasi indistinguibili, come se si trattasse di un corpo celeste unico, ma un binocolo o un piccolo telescopio dovrebbero essere sufficienti per osservarli separatamente.

La congiunzione è celebrata con un doodle, l’immagine che di tanto in tanto compare su Google al posto del logo del motore di ricerca, in cui, attraverso un’animazione, si vede Saturno dare il cinque a Giove, che sta al posto della prima “O” di Google, mentre attraversa lo schermo in diagonale da sinistra a destra, passando per la seconda “O”.