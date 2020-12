Nel Regno Unito ora potranno donare il sangue anche uomini omosessuali e bisessuali

Nel Regno Unito dal 2021 gli uomini omosessuali e bisessuali che hanno una relazione stabile, cioè che dura da più di tre mesi, potranno donare il sangue. Il governo britannico ha infatti annullato il divieto per uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini che era stato istituito negli anni 80 durante l’epidemia di HIV e denunciato dalle associazioni LGBT+ come omofobo. Chi non ha una relazione stabile, se vorrà donare il sangue, dovrà comunque astenersi dal sesso per tre mesi.

Il Dipartimento di Salute e Assistenza Sociale ha accolto le raccomandazioni del comitato FAIR (For the Assessment of Individualized Risk) che aveva chiesto che ogni potenziale donatore venga valutato, attraverso diversi criteri sanitari di rischio, su base individuale e non come appartenente a una determinata categoria definita dall’orientamento sessuale. Il FAIR è composto da membri delle associazioni di donatori di sangue del Regno Unito, della sanità pubblica inglese, dell’Università di Nottingham e delle associazioni LGBT+.

Il segretario alla Salute britannico Matt Hancock ha detto che la modifica della norma «è un passo positivo e riconosce le persone per le azioni che intraprendono, piuttosto che per le loro preferenze sessuali».