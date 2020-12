È stato decifrato uno dei messaggi del serial killer Zodiac

L’11 dicembre è stata annunciata la decifrazione di uno dei messaggi che nel 1969 il serial killer noto come Zodiac – e mai identificato – mandò a un giornale di San Francisco. A decifrare la lettera sono state tre persone che se ne sono occupate per passione: un webdesigner statunitense, un matematico australiano e un magazziniere belga, che ha sviluppato un software usato per decifrare il messaggio. Il fatto che la lettera sia stata decifrata rappresenta un piccolo passo avanti, ma il messaggio non sembra contenere informazioni utili a identificare il serial killer a oltre cinquant’anni da quando fu inviato. E restano comunque altri due suoi messaggi cifrati ancora da interpretare.

Zodiac, che in Italia è anche noto come “Killer dello Zodiaco”, fece molto parlare di sé alla fine degli anni Sessanta, quando secondo le indagini uccise cinque persone e ne ferì altre due nell’area di San Francisco. Zodiac – la cui storia è nota a molti per l’omonimo film di David Fincher, uscito nel 2007 – era solito mandare lettere e cifrari a diversi giornali californiani e, probabilmente per far parlare di sé, rivendicò anche diverse decine di altri omicidi che secondo le indagini non fu lui a commettere. Prima ancora del film di Fincher, alle vicende di Zodiac si era in parte ispirato il film del 1971 Ispettore Callaghan il caso Scorpio è tuo, con Clint Eastwood.

– Leggi anche: Cosa c’è di vero in Mank

Il messaggio decifrato dai tre decifratori amatoriali è noto come “340”, per via del numero di caratteri che contiene. Fu mandato nel 1969 al San Francisco Chronicle, che lo pubblicò perché – come fece anche altre volte, anche con altri giornali – il serial killer (un nome che si attribuì lui stesso in una lettera non in codice) aveva minacciato di commettere altri omicidi se i suoi messaggi non fossero stati resi pubblici.

I tre decifratori – David Oranchak, Sam Blake e Jarl Van Eycke – fanno parte di una comunità online che si impegna per provare a individuare l’identità di Zodiac e interpretare i suoi messaggi. Hanno raccontato come sono riusciti a interpretare i caratteri del messaggio in una serie di video pubblicati su YouTube, e poi al San Francisco Chronicle.

In breve, i tre hanno spiegato di aver utilizzato un apposito software per provare circa 650mila direzioni di lettura dei suoi simboli. Alla fine – dopo mesi di ipotesi e dopo aver capito a quali lettere corrispondessero i vari simboli – i tre sono riusciti a dare un senso attraverso un allineamento in diagonale, in cui però capita che certe colonne si spostino da una riga all’altra. Secondo quanto spiegato da Oranchak, è un tipo di schema che era già stato usato almeno una volta in un crittogramma degli anni Cinquanta dell’esercito statunitense.

Come ha scritto il San Francisco Chronicle, i tre decifratori avevano capito di essere sulla buona strada dopo aver individuato un paio di passaggi che facevano riferimento a un programma televisivo, andato in onda il 22 ottobre 1969 su un’emittente californiana, durante il quale una persona aveva telefonato sostenendo di essere Zodiac e dicendo di non voler «finire nella camera a gas». Nel suo messaggio decifrato in questi giorni – e pubblicato il 12 novembre 1969 – il vero Zodiac diceva, tra le altre cose, di non essere stato l’autore di quella telefonata.