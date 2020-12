Un regalo di Natale al giorno: -14

Ogni anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare una mano a chi è a corto di idee sui regali. Quest’anno abbiamo selezionato esempi molto belli di grandi classici natalizi: per un mese, fino al 24 dicembre, ve ne suggeriamo uno al giorno, che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Magari può funzionare per qualcuno che conoscete. Altrimenti ci riproviamo il giorno dopo.

Abbiamo inserito uno zaino nel nostro calendario dell’avvento di idee per i regali, perché regalando uno zaino a Natale si va abbastanza sul sicuro, a patto di non sceglierlo proprio brutto, oppure incompatibile con lo stile e le abitudini dei destinatari. La parte difficile nello scegliere uno zaino da regalare, però, è trovarne uno che sia bello ma anche originale. Sulla scelta degli zaini, infatti, influisce molto la moda del momento, e ci sono zaini che hanno picchi o momenti prolungati di popolarità, tanto che camminando per strada spesso sembra che tutti possiedano lo stesso modello: quello di Rains, il Fjällräven, il Borealis di North Face (per citare i modelli più diffusi tra i redattori del Post).

Per evitare l’effetto-fotocopia abbiamo cercato uno zaino bello che non si fosse ancora visto troppo in giro: abbiamo trovato il Matra Mini LS di YKRA, un marchio ungherese che produce zaini, borse e altri accessori ispirati all’attrezzatura da montagna degli anni Settanta. Lo zaino Matra è di tessuto spesso, e ha il fondo, gli spallacci e le cinghie di chiusura in pelle. È più grande di quello che sembra: ha uno scomparto che può contenere un computer da 13 pollici (un MacBook Air, per esempio) e una tasca nella patta (per metterci le chiavi e altre cose piccole da non perdere), a cui si accede solo dalla parte interna. Non è resistente all’acqua, ma può diventarlo trattandolo con la cera che si può acquistare sullo stesso sito. Costa 149 euro, ma se non vi interessano spallacci e fondo in pelle, potete scegliere anche il modello da 99 euro, che è molto simile.

Il modello che abbiamo scelto è il più colorato, ma esiste anche in versioni più sobrie a tinta unita: nero, bianco, blu, kaki, rosso, arancione. Anche il nome ha una piccola storia: Matra è una catena montuosa dell’Ungheria settentrionale, che comprende il monte Kekes, il più alto del paese.

Se la persona per cui cercate un regalo, però, tiene più ad avere uno zaino accessoriato e ben organizzato che ad averne uno carino, potrebbe rimanere favorevolmente colpita dallo zaino Classic Plus di Bellroy. È da 22 litri, può contenere un computer da 15 pollici e molte altre cose, è resistente all’acqua e ha davvero tantissime tasche e scomparti. I prezzi variano a seconda del colore: questo verde per esempio costa 115 euro. Se nessuno dei due vi convince, qui ne avevamo segnalati altri sedici, più visti in giro.

