L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo

L’Atalanta ha battuto 1-0 l’Ajax e si è qualificata agli ottavi di finale di UEFA Champions League come seconda classificata del gruppo D dietro il Liverpool. Alla Johan Cruijff di Amsterdam, nell’ultima giornata della fase a gironi, all’Atalanta sarebbe bastato un pareggio: è invece riuscita a vincere grazie al gol segnato da Luis Muriel a cinque minuti dal novantesimo, con l’Ajax in inferiorità numerica dopo l’espulsione del centrocampista Ryan Gravenberch. Nella fase a eliminazione diretta di Champions League si aggiungerà quindi a Juventus e Lazio, le due squadre italiane che hanno già ottenuto la qualificazione. Alle 21 la quarta e ultima italiana impegnata nel torneo, l’Inter, si giocherà il passaggio del turno a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk.

⚫️???? Atalanta into knockouts for second year in a row ????#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 9, 2020