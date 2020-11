La Juventus si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League

La Juventus si è qualificata con due turni di anticipo agli ottavi di finale di UEFA Champions League grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 contro gli ungheresi del Ferencvaros. Al gol del vantaggio di Myrto Uzuni, la Juventus ha risposto prima con Cristiano Ronaldo e poi nei minuti di recupero con Alvaro Morata. In serata hanno ottenuto la qualificazione anticipata agli ottavi di finale anche Chelsea, Siviglia e Barcellona. La Lazio, invece, ha battuto 3-1 lo Zenit San Pietroburgo ma non è ancora sicura del passaggio del turno.

