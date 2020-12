La Lazio si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League

La Lazio ha pareggiato 2-2 con il Club Bruges nell’ultima giornata dei gironi di UEFA Champions League e si è qualificata alla fase a eliminazione diretta come seconda del gruppo F dietro il Borussia Dortmund. Per il passaggio del turno alla Lazio bastava un punto, che ha ottenuto grazie ai gol di Joaquín Correa e Ciro Immobile nel primo tempo. È la seconda squadra italiana qualificata agli ottavi dopo la Juventus: lunedì 14 dicembre parteciperà ai sorteggi della fase a eliminazione diretta per la prima volta in vent’anni.

⏰ RESULTS ⏰ ???????? Piszczek & Witsel score as Dortmund win Group F ???? Lazio through with draw ???? Moukoko makes history as youngest player in Champions League history ???? Who impressed?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2020