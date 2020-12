I dati sul coronavirus di oggi, martedì 8 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 14.837 nuovi casi di contagio da coronavirus e 634 morti a causa del COVID-19.

I ricoverati attualmente sono 33.426 (480 in meno rispetto a ieri), di cui 3.345 nei reparti di terapia intensiva (37 in meno di ieri) e 30.081 negli altri reparti (443 in meno di ieri). Sono stati analizzati in tutto 149.232 tamponi. È risultato positivo il 9,9 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 13.720 e i morti 528.

La regione con più casi è stato il Veneto (3.145). Seguono Lombardia (1.656), Emilia-Romagna (1.624), Lazio (1.501), Sicilia (1.148) e Campania (1.080).

Le province in cui è stato accertato il maggior numero di casi sono Roma (1.142), Verona (604), Vicenza (584), Treviso (578), Bologna (541), Padova (535), Venezia (503), Napoli (441), Catania (440), Milano (420) e Udine (400).

Le principali notizie di oggi: