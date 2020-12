I sorteggi delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali in Qatar del 2022 sono in programma stasera a Zurigo a partire dalle 18. Nel corso della cerimonia le 55 nazionali di calcio maschili europee verranno distribuite in dieci gironi, i quali metteranno a disposizione tredici posti nella fase finale del Mondiale che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Tra le nazionali presenti ci sarà anche l’Italia, che proprio nelle qualificazioni di quattro anni fa toccò uno dei punti più bassi della sua storia, venendo eliminata ai playoff dalla Svezia. I sorteggi si svolgeranno con una cerimonia ridotta alla quale, oltre ai dirigenti di FIFA e UEFA, parteciperanno soltanto due ex giocatori: Daniele De Rossi e l’olandese Rafael van der Vaart.

Le regole dei sorteggi

Le 55 nazionali europee sono state divise in sei fasce a seconda della loro attuale posizione nel ranking mondiale. Le prime cinque fasce sono composte da dieci nazionali, mentre l’ultima da cinque. Si formeranno quindi cinque gironi da sei nazionali (F-J) e cinque da cinque (A-E): l’Italia, essendo finalista di UEFA Nations League (insieme a Francia, Belgio e Spagna) è già sicura di capitare in un girone da cinque (A-E). Le dieci vincitrici dei gironi otterranno automaticamente la qualificazione per il Qatar, mentre le dieci seconde classificate, più le due nazionali escluse con il miglior piazzamento in UEFA Nations League, dovranno passare per i playoff, dove verranno suddivise in tre gruppi: le vincitrici completeranno il quadro delle qualificazioni europee.

Le sei fasce

Con i risultati ottenuti negli ultimi tre anni con il commissario tecnico Roberto Mancini, l’Italia è tornata tra le prime dieci nazionali nel ranking mondiale ed è stata inserita tra le teste di serie. Eviterà quindi di ritrovarsi in girone con un’altra grande nazionale europea, come invece accadde quattro anni fa con la Spagna.

1ª fascia

Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda

2ª fascia

Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania

3ª fascia

Russia, Ungheria, Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia

4ª fascia

Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo

5ª fascia

Armania, Cipro, Isole Faroe, Azerbaigian, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia, Andorra

6ª fascia

Malta, Moldavia, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino

Altre cose da sapere

I gironi si disputeranno con partite di andata e ritorno tra marzo e novembre 2021. I sorteggi non saranno del tutto liberi, dato che alcuni accoppiamenti sono stati vietati per questioni geopolitiche: secondo il regolamento, non potranno essere possibili gli incontri Armenia-Azerbaigian, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia, Kosovo-Serbia, Kosovo-Russia e Ucraina-Russia. Inoltre, per evitare di subire rallentamenti per condizioni meteorologiche avverse, non potranno finire nello stesso girone più di due nazioni dal seguente elenco: Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia e Ucraina.

Come andò l’ultima volta per l’Italia

Male. L’Italia si presentò al sorteggio in seconda fascia e si ritrovò in girone con la Spagna. Arrivò seconda dopo aver perso 3-0 lo scontro diretto decisivo, e ai playoff capitò la Svezia, contro cui si presentò in un momento di confusione totale tra giocatori e staff tecnico, allora guidato dal commissario tecnico Gian Piero Ventura. Nelle due partite, giocate entrambe in modo altrettanto confusionario, l’Italia perse 1-0 a Stoccolma e poi non fu in grado di rimediare a Milano: pareggiò 0-0 e venne esclusa dai Mondiali in Russia. Da allora è cambiato quasi tutto e con Roberto Mancini la Nazionale ha sorpreso per la quantità di risultati positivi e soprattutto per la qualità di un gioco brillante visto raramente nella lunga storia del calcio italiano. Non siamo tuttavia ancora al livello delle migliori.

Dove vedere i sorteggi in diretta

I sorteggi delle qualificazioni europee ai Mondiali in Qatar del 2022 verranno trasmessi in diretta streaming dalla FIFA sul suo sito ufficiale, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi in diretta dalla Rai su Rai 2 e in streaming su Rai Play, o da Sky su Sky Sport 24 (canale 200), Sky Sport Football (203) e in streaming tramite i servizi online per abbonati Sky Go e Now TV.