Le previsioni meteo per domenica 6 dicembre

Sarà una domenica molto nuvolosa in tutto il settentrione ma non pioverà sul Nord Ovest e sulle zone occidentali di Lombardia ed Emilia-Romagna; nevicherà a quote superiori ai 1.200-1.500 metri. Al Centro sarà nuvoloso e pioverà, soprattutto su basso Lazio e Abruzzo nella prima parte della giornata; ci saranno schiarite in serata. La Sardegna sarà nuvolosa ma con poche piogge. In tutto il Sud ci saranno temporali: intensi su Sicilia occidentale, Calabria ionica, zone tirreniche e, nel pomeriggio, anche su Basilicata ionica e Puglia meridionale. Anche qui il tempo diventerà più sereno in serata, soprattutto su Molise e Puglia settentrionale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.