Le previsioni meteo per domani, venerdì 4 dicembre

Le previsioni meteo per venerdì dicono che in Italia sarà una giornata perlopiù piovosa e nevosa al Nord e parzialmente nuvolosa al Sud: di mattina pioverà ovunque tranne in Piemonte, Puglia, Basilicata e Sicilia. Di pomeriggio migliorerà al Centro ma peggiorerà nel Nord-Ovest, dove è prevista neve. Di sera dovrebbe nevicare anche in Trentino-Alto Adige, e di notte tornerà a piovere nelle regioni del centro.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.