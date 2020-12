Cosa ha detto Speranza sul piano di vaccinazione dell’Italia

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato in Senato come funzionerà il piano dell’Italia per la vaccinazione contro il Sars-Cov-2, il coronavirus che causa la malattia Covid-19. La vaccinazione dovrebbe partire da gennaio, anche se al momento nessun vaccino è stato approvato dall’EMA (l’Agenzia europea per i medicinali) o dall’FDA (la Food and drug administration, ente governativo statunitense che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici). L’EMA potrebbe però esprimersi già entro la fine del 2020 sul vaccino di Pfzer e il 12 gennaio del 2021 su quello di Moderna. Speranza ha detto che il governo non vuole rendere la vaccinazione obbligatoria, anche se l’obiettivo è sensibilizzare la popolazione il più possibile a vaccinarsi per raggiungere l’immunità di gregge.

Secondo quanto riferito dal ministro, l’Italia ha opzionato oltre 202 milioni di dosi di vaccino, sufficienti a vaccinare tutta la popolazione e a tenersi delle scorte di riserva, tenendo conto che è probabile che serviranno due dosi – da somministrare a breve distanza – per ogni persona da vaccinare. L’acquisto delle dosi da parte dell’Italia sarà «centralizzato», ha detto Speranza, in modo che il vaccino possa essere somministrato gratuitamente a tutta la popolazione.

Le dosi del vaccino potrebbero però non arrivare tutte nello stesso momento, per questo Speranza ha elencato quali categorie avranno la priorità sulle altre, man mano che le dosi arriveranno. Per primi saranno vaccinati gli operatori sanitari e sociosanitari, circa 1 milione e 400 mila persone, poi i residenti e il personale delle Rsa (le residenze per anziani), circa 570 mila persone. A quel punto si procederà per età in ordine decrescente, cominciando da chi ha più di 80 anni (oltre 4 milioni e 400 mila persone), poi la fascia tra i 60 e i 79 anni (più di 13 milioni di persone) e tutta la popolazione affetta da malattie croniche (più di 7 milioni di persone). Dopo queste categorie, sarà vaccinato chi lavora nei «servizi essenziali»: insegnanti, forze dell’ordine e personale delle carceri. Speranza non ha escluso di poter usare delle scorte di vaccino anche per rispondere a eventuali focolai che si venissero a creare e da contenere tempestivamente.

I vaccini che possono essere conservati tra i 2 e gli 8 gradi saranno distribuiti in un sito di stoccaggio nazionale e in diversi siti territoriali, con l’aiuto delle forze dell’ordine, mentre i vaccini che devono essere conservati a temperature molto più basse verranno mandati direttamente dall’azienda fornitrice a 300 punti già individuati sul territorio nazionale. Tutto il materiale necessario alla vaccinazione, incluso il confezionamento, siringhe, aghi e diluente sarà assicurato dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Speranza stima che il personale medico necessario a tutta la campagna di vaccinazione sarà intorno alle 20mila persone, e potrebbero essere stipulati accordi con il ministero dell’Università per inserire medici che stiano completando ancora le scuole di specializzazione.

