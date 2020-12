Chang’e 5 è sulla Luna

Alle 16:11 di martedì 1 dicembre, il robot (lander) Chang’e 5 dell’Agenzia spaziale cinese (CNSA) ha raggiunto il suolo lunare, uno dei passaggi cruciali della missione organizzata dalla Cina per riportare sulla Terra alcune rocce della Luna. È il terzo allunaggio con dispositivi automatici nella storia del programma spaziale lunare cinese, che ha come principale obiettivo l’esplorazione con esseri umani del nostro satellite naturale entro la fine del 2030.

La missione Chang’e 5 era partita lo scorso 23 novembre dal Centro spaziale di Wenchang sull’isola di Hainan, nella Cina meridionale Il lanciatore più potente sviluppato finora dall’industria spaziale cinese, un razzo Lunga Marcia 5, aveva spinto il carico da 8,2 tonnellate della missione oltre l’atmosfera terrestre e poi nella giusta traiettoria per raggiungere l’orbita della Luna.

La fase di discesa verso il satellite è iniziata intorno alle 15:57 di martedì, con il lander che ha perso progressivamente quota, sorvolando l’Oceanus Procellarum (“Oceano delle tempeste”), un vasto pianoro sul lato visibile della Luna. L’area relativamente pianeggiante ha permesso al lander di compiere un allunaggio senza imprevisti, e alcuni minuti dopo la CNSA ha confermato l’avvenuto allunaggio e il proseguimento della missione.

Here is lunar landing video composed by 635 frames sent by Chang'E 5 lander. The camera has twice pixel than previous Chang'E 3 and 4. The lens is also wider than previous mission.

