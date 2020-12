Le previsioni meteo per domani, mercoledì 2 dicembre

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che in Italia sarà una giornata molto piovosa praticamente ovunque: di mattina le uniche regioni in cui non pioverà saranno la Sicilia, la Basilicata, la Puglia, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Di pomeriggio peggiorerà ulteriormente, anche in queste regioni, con l’eccezione di Basilicata e Calabria. Di sera la situazione rimarrà invariata, con peggioramenti in tutte le regioni settentrionali, e infine di notte ci saranno schiarite in Toscana, in Sicilia e in Puglia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.