Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp in “Animali fantastici 3”

L’attore danese Mads Mikkelsen sostituirà Johnny Depp nel film Animali fantastici 3 nel ruolo del mago Gellert Grindelwald, il principale antagonista della saga, prequel ambientato 70 anni prima della serie di Harry Potter. Depp il 6 novembre aveva scritto su Instagram che Warner Bros, che produce la serie di film, gli aveva chiesto di rinunciare al ruolo e che lui aveva accettato. La richiesta di Warner Bros era arrivata dopo che Depp aveva perso la causa per diffamazione contro il Sun, che l’aveva accusato di violenza sull’ex moglie Amber Heard.

Mikkelsen, che ha 55 anni, è principalmente noto per aver interpretato Hannibal Lecter nella serie televisiva Hannibal. Secondo il Guardian Depp avrebbe completato soltanto una scena e quindi la sua sostituzione sarebbe relativamente semplice. Il programma delle riprese del film è stato interrotto per la pandemia di coronavirus, che ne ha ritardato l’inizio da marzo 2020 a ottobre. Anche la data di uscita del film, prevista per novembre 2020, è stata posticipata a luglio 2022.