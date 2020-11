La ventiduesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Con la commercializzazione di PS5 il 19 novembre, quella che fino ad ora abbiamo definito “next-gen” è diventata a tutti gli effetti l’attuale generazione di console. A differenza di Microsoft, che con la sua Xbox ha optato per una transizione il più dolce possibile, Sony con PS5 ha fatto quello che ha sempre fatto, proponendo una console che da subito dà l’idea del salto generazionale. Lo ha fatto con una serie di giochi in esclusiva (Demon’s Souls, Spider-Man Miles Morales e Sackboy Adventure), una console che anche cromaticamente prende le distanze con il passato, e l’introduzione del Dualsense, il nuovo joypad che promette grandi cose sul fronte dell’immersività. In questa puntata speciale non sono comunque mancati i consigli della settimana: ancora una volta Destiny, Elite: Dangerous e Sakuna: Of Rice and Ruin.

